In occasione della parata per il compleanno del Re, la prima uscita pubblica della principessa del Galles dopo l'annuncio della malattia

Come promesso, Kate Middleton, 42 anni, è tornata per il suo primo evento pubblico, dopo l'annuncio della malattia. La principessa del Galles sta prendendo parte al Trooping the Colour ed è stata vista prima in auto e poi in carrozza.

Da diversi giorni, con l'avvicinarsi dell'evento, avevano iniziato a circolare supposizioni sulla partecipazione della principessa del Galles alle celebrazioni del compleanno del re. Ma a poche ore dalla parata, è stata la stessa Kate a confermare la sua presenza, condividendo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

“Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. La terapia è in corso e durerà ancora qualche mese. Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del Re insieme alla mia famiglia”, ha scritto la principessa del Galles in un lungo post in cui si mostra in mezzo alla natura.

Nel video sopra, le immagini di Kate Middleton al Trooping the Colour