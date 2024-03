Kate Middleton ha il cancro: "Sto facendo la chemioterapia"

Kate Middleton ha il cancro. Lo ha annunciato la stessa principessa del Galles in un video.

Kate Middleton ha affermato che la diagnosi è arrivata dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposta lo scorso gennaio. "È stato uno shock", ha affermato la principessa riguardo alla diagnosi e ha spiegato che sta facendo la chemioterapia.

"Quando mi sono operata a gennaio, si pensava che non ci fosse un tumore. L’intervento è andato bene, ma i test successivi hanno rivelato che avevo un cancro. I medici mi hanno consigliato di sottopormi a una chemioterapia preventiva. Ora mi trovo nelle prime fasi di questo tipo di trattamento", ha detto Kate Middleton.

Il pensiero della principessa è poi andato ai figli: "Come potete immaginare ci è voluto tempo per il recupero dall'intervento in ottica di iniziare la terapia. Ma soprattutto ci è voluto tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in una maniera appropriata per loro e rassicurare loro che starò bene".

Kate ha chiesto anche rispetto per la privacy e ha assicurato di sentirsi bene: "Ogni giorno mi sento sempre più forte".

Il video è stato diffuso dopo che diverse teorie erano circolate sulle condizioni di salute di Kate, in seguito all'intervento e al caso della foto ritoccata dalla stessa principessa. Non è un periodo semplice per la royal family. Di recente anche re Carlo ha annunciato di avere un cancro e di aver iniziato il percorso di cure per combattere la malattia.