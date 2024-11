Kate Middleton torna in palestra dopo la malattia

Kate Middleton vuole ricominciare a godersi la quotidianità dopo la fine della chemioterapia. La principessa del Galles, 42 anni, "è tornata ad allenarsi in palestra e a fare tutto ciò che vuole". Queste sono le indiscrezioni del settimanale britannico Hello! fornite da Robert Jobson, giornalista e autore del best seller Catherine, Principessa di Galles.

Jobson, grande esperto di temi reali, ha notizie rassicuranti sullo stato di salute di Kate e non esclude che la principessa possa riprendere i viaggi all'estero nei prossimi mesi.

Il ritorno alla vita pubblica sarà comunque graduale, come conferma Jobson, e l'attenzione maggiore di Kate Middleton sarà rivolta a preservare il suo stato di salute e verso la famiglia: "La sua malattia è stata un'esperienza che le ha cambiato la vita; ha cambiato il modo in cui vive la vita e penso che farà le sue scelte. La sua priorità è ancora la sua famiglia".

Kate Middleton: la prima uscita pubblica dopo la chemioterapia

A marzo del 2024 Kate Middleton aveva annunciato di avere il cancro e di aver intrapreso un percorso di chemioterapia, terminato a settembre. Durante il periodo delle cure, la principessa del Galles si era mostrata pochissimo in pubblico. Il primo evento pubblico ufficiale fu a Southport a fine luglio, dove la principessa del Galles accompagnò il marito William per mostrare il suo sostegno alla comunità locale dopo l'accoltellamento di tre bambine.