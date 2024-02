Re Carlo torna al lavoro dopo la diagnosi di cancro

Re Carlo è tornato ai suoi impegni di lavoro per la prima volta dopo la diagnosi di cancro ricevuta i primi di febbraio.

Il sovrano - che in queste settimane ha continuato comunque a svolgere le sue funzioni di capo di stato - il 21 febbraio ha ricevuto a Buckingham Palace il primo ministro britannico Rishi Sunak, con il quale da adesso tornerà ad avere incontri settimanali per discutere le questioni di governo.

"Siamo tutti con te. Tutto il Paese è con te", sono state le parole che, come riportano i media britannici, ha rivolto al monarca il primo ministro britannico, che ha poi commentato ai media: "È stato meraviglioso vedere re Carlo così bene".

"Ho ricevuto tantissimi messaggi e cartoline stupende, che mi hanno commosso fino alle lacrime", ha detto Re Carlo, che aveva scoperto di avere un cancro in seguito a un intervento per un ingrossamento benigno della prostata.

Il sovrano ha sottolineato anche come la notizia della diagnosi della sua malattia abbia puntato i riflettori su molti importanti enti di beneficenza che si battono quotidianamente contro il cancro: "Ho sentito che c'è stata molta più attenzione e interesse nei confronti di quegli straordinari enti di beneficenza che lavorano per cercare di sconfiggere il cancro, molti dei quali io stesso sostengo da anni".

"Fanno un lavoro incredibile per il Paese", ha commentato Sunak. "Lo fanno, lo fanno", ha ribattuto il Re che, prima del suo incontro con il primo ministro, ha tenuto un Consiglio privato alla residenza reale a cui hanno partecipato anche altri ministri, tra i quali il Leader of the House of Commons Penny Mordaunt.

Era stato proprio Rishi Sunak a far sapere, subito dopo la diagnosi data a Re Carlo, che il cancro era stato "catturato precocemente": "Per fortuna il cancro è stato scoperto presto. Ovviamente, come tutti, siamo scioccati e tristi, e siamo vicini al Re e alla sua famiglia", aveva detto il primo ministro alla Bbc il 6 febbraio, augurandosi la piena ripresa del sovrano.

Re Carlo, la prima uscita pubblica e le prime parole dopo la diagnosi di cancro

L'11 febbraio Re Carlo aveva fatto la sua prima uscita pubblica dopo la diagnosi di cancro per presenziare con la moglie Camilla alle funzioni religiose alla Chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham, nel Norfolk.

"Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per i tanti messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto in questi giorni. Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, questi pensieri gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento", aveva detto in quell'occasione.

Re Carlo - che dopo la diagnosi sta seguendo un'alimentazione controllata e un rigido workout sotto il controllo medico per mantenere il fisico in forma - aveva ricevuto anche la visita del figlio Harry, che aveva poi dichiarato a Good Morning America: "Io amo la mia famiglia. Sono grato di essere riuscito a prendere un aereo per fare visita a mio padre e passare del tempo con lui".