Il principe Harry rompe il silenzio sulla malattia di suo padre Carlo

Il duca di Sussex ha parlato per la prima volta della visita a re Carlo, dopo la diagnosi di cancro: "Amo la mia famiglia"

Il principe Harry ha parlato per la prima volta della sua vista a re Carlo, a cui di recente è stato diagnosticato un cancro. "Sono saltato su un aereo e sono andato a fargli visita appena ho potuto", ha detto il duca di Sussex a Good Morning America.

"Io amo la mia famiglia. Sono grato di essere riuscito a prendere un aereo per fare visita a mio padre e passare del tempo con lui", ha aggiunto Harry, che attualmente si trova con Meghan in Canada per un evento legato agli Invictus Games, la competizione tra veterani di guerra fondata proprio dal duca di Sussex.

Harry, che attualmente vive negli Stati Uniti con Meghan e i loro due figli, non ha rilasciato ulteriori commenti sulla diagnosi del padre e ha aggiunto che spera di tornare presto nel Regno Unito: "Ho in programma altri viaggi che mi porteranno nel Regno Unito, quindi mi fermerò a fare visita alla mia famiglia il più possibile".

Harry - che negli ultimi anni si è allontanato molto dalla sua famiglia d'origine - non esclude che la malattia di Carlo possa riappacificare la royal family: "Sì, ne sono sicuro".

"Penso che ogni malattia, ogni sofferenza, riunisca le famiglie. Lo vedo sempre attraverso tutte queste famiglie e mi rende molto felice", ha affermato il duca di Sussex, riferendosi alle famiglie dei partecipanti agli Invictus Games.