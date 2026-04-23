Il Principe Louis compie otto anni. Il più piccolo dei figli del Principe William e della Principessa Kate appare in uno scatto inedito pubblicato sull’account Instagram ufficiale dei Principi del Galles. "Buon compleanno, Louis! Oggi compi 8 anni", è la didascalia del post, in cui il principino appare sorridente con addosso un maglione mentre sullo sfondo si vede il mare. La stessa foto è stata condivisa anche sui social della royal family, con le parole: "Buon compleanno al Principe Louis".
William e Kate hanno poi voluto anche ringraziare tutti per gli auguri. "Grazie per tutti gli auguri di compleanno per il principe Louis. 8 anni sono fantastici", hanno scritto i principi del Galles, pubblicando un video con alcune immagini inedite del terzogenito al mare.
Louis Arthur Charles - questo il nome completo del principino - è nato il 23 aprile 2018 ed è il terzo figlio dell'erede al trono William e della principessa Catherine Middleton. La coppia ha anche i figli George (2013) e Charlotte (2015). Quarto nella linea di successione al trono, da sempre Louis ha saputo farsi notare per la sua spontaneità e simpatia, come durante il Giubileo di Platino della regina Elisabetta nel 2022.
Nel video sotto, i momenti da ricordare del Giubileo di Platino