Royals 23 aprile 2026

William e Kate festeggiano l'ottavo compleanno del terzogenito con una foto e un video inediti pubblicati sui social dei principi del Galles

Il Principe Louis compie otto anni. Il più piccolo dei figli del Principe William e della Principessa Kate appare in uno scatto inedito pubblicato sull’account Instagram ufficiale dei Principi del Galles. "Buon compleanno, Louis! Oggi compi 8 anni", è la didascalia del post, in cui il principino appare sorridente con addosso un maglione mentre sullo sfondo si vede il mare. La stessa foto è stata condivisa anche sui social della royal family, con le parole: "Buon compleanno al Principe Louis".

William e Kate hanno poi voluto anche ringraziare tutti per gli auguri. "Grazie per tutti gli auguri di compleanno per il principe Louis. 8 anni sono fantastici", hanno scritto i principi del Galles, pubblicando un video con alcune immagini inedite del terzogenito al mare.