Teresa Langella parla sui social della maternità. "Noi non siamo il risultato di un test positivo. Il nostro valore come donne o come mogli non dipende da situazioni che non possiamo controllare", afferma l'ex tronista di Uomini e Donne, 34 anni, rispondendo al lungo messaggio in cui una follower le racconta le difficoltà che sta affrontando per diventare mamma. "Tuo marito non ha scelto un obiettivo, non ha scelto un test positivo: ha scelto te. Sei tu la sua gioia, sei tu la persona con cui vuole stare al mondo, a prescindere da tutto il resto", aggiunge Teresa Langella.

Legata ad Andrea Dal Corso dal 2019, che ha sposato nel 2024, l'influencer non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. "Quando sarà sarà. Ogni tanto sento che mi manca qualcosa, vorrei sentirmi qualcosa in più. Non bisogna vergognarsi di dire certe cose, bisogna parlarne quando ci si sente, anche per sentirsi meno soli", aveva detto ospite a Verissimo.