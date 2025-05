Teresa Langella sul desiderio di diventare mamma: "Sento che mi manca qualcosa"

Teresa Langella, ospite a Verissimo insieme alla mamma Annunziata, affronta il tema della maternità confidando il suo sogno di diventare presto madre. "Loro vorrebbero tanto diventare nonni - dice l'ex tronista di Uomini e Donne riferendosi ai genitori - Ma ci sono cose che non sei tu a poter decidere. Quando sarà sarà. Ogni tanto sento che mi manca qualcosa, vorrei sentirmi qualcosa in più. Non bisogna vergognarsi di dire certe cose, bisogna parlarne quando ci si sente, anche per sentirsi meno soli".

Teresa Langella è legata ad Andrea Dal Corso dal 2019, anno della loro partecipazione a Uomini e Donne. I due, convolati a nozze a settembre 2024, hanno espresso più volte il desiderio di avere figli. Ospite a Verissimo, Teresa Langella aveva già parlato del suo sogno di maternità: "Il pensiero di avere un bambino c’è già da un po’. Siamo fiduciosi. Non sei tu a decidere quando e se arriverà, ma rimango positiva".