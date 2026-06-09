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LA COPPIA09 giugno 2026

Francesca Michielin parla delle nozze con il compagno Davide: "Mi sento pronta al grande passo"

In un'intervista, la cantante ha confermato che le nozze con il suo compagno sarebbero imminenti
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Francesca Michielin, 31 anni, sarebbe pronta a sposarsi. La conferma della cantante è arrivata durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove Michielin parla delle nozze con il futuro marito Davide Spigarolo.

Nonostante sia sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, Francesca Michielin confida i suoi pensieri riguardo questo periodo della sua vita: "In musica oggi non me ne frega più nulla dei doveri da piccola popstar che avevo a 20 anni e ho preso in mano le redini della mia vita artistica. In privato c’è un matrimonio in vista perché mi sento pronta al passo".

Francesca Michielin e il compagno Davide Spigarolo
Francesca Michielin e il compagno Davide Spigarolo

"In questo momento non cerco la tranquillità della serenità, fare il compitino e andare bene, ma il furore della felicità", aggiunge la cantante.

Il compagno Francesca Michielin si chiama Davide Spigarolo, ha 32 anni ed è un ex atleta di salto in alto. Oggi lavora come tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera.


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