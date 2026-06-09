Francesca Michielin, 31 anni, sarebbe pronta a sposarsi. La conferma della cantante è arrivata durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove Michielin parla delle nozze con il futuro marito Davide Spigarolo.

Nonostante sia sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, Francesca Michielin confida i suoi pensieri riguardo questo periodo della sua vita: "In musica oggi non me ne frega più nulla dei doveri da piccola popstar che avevo a 20 anni e ho preso in mano le redini della mia vita artistica. In privato c’è un matrimonio in vista perché mi sento pronta al passo".