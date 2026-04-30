Can Yaman, il nuovo look senza barba

Nuovo look per Can Yaman. L'attore turco, 36 anni, ha deciso infatti di farsi rasare interamente la barba, mostrando sui social la sua trasformazione. "Come si diventa un personaggio", ha scritto Can Yaman nella didascalia di un video, lasciando supporre che il cambio look sia avvenuto per ragioni di set.



Nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman è diventato noto in Italia grazie alla serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. L'attore turco ha poi preso parte a diverse serie tv che hanno avuto successo anche in Italia, tra cui DayDreamer - Le ali del sogno insieme a Demet Özdemir. Can Yaman ha recitato nella serie televisiva italiana Viola come il mare accanto a Francesca Chillemi. Nel 2026 ha affiancato anche Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della prima serata del Festival di Sanremo.



L'attore turco ha usato in passato i social per mostrare i suoi allenamenti in palestra e la sua preparazione volta a interpretare nuovi personaggi. Lo scorso marzo, ha anche condiviso uno sfogo contro gli hater che a volte lo prendono di mira. "Qual è il segreto del fisico di Can Yaman? Usa delle bombette, fa delle siringhe, perché è ricco, intanto ha gambe allenate male, comunque è esagerato, mica si sveglia alle 6 del mattino va al cantiere a lavorare, non ha un segreto, è solo fortunato, ce ne sono di molto migliori di lui, bla bla bla. Commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi", aveva scritto pubblicando delle foto in cui mostrava gli addominali.



Lo scorso gennaio, sempre sui social aveva parlato della notizia del suo arresto in Turchia: "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Però voi no. Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia-incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo".

Nel video sotto, l'ultima intervista di Can Yaman a Verissimo insieme a Francesca Chillemi.