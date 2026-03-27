Can Yaman, gli allenamenti social in palestra

Can Yaman si trova a Roma e condivide con tutti i suoi follower alcuni video durante un allenamento in palestra. Nelle storie di Instagram, l'attore turco mostra gli esercizi in palestra mentre viene seguito da un personal trainer.

Can Yaman aveva parlato della cura del suo fisico nel marzo 2026 e aveva voluto mandare un messaggio ai suoi hater: "Quale è il segreto del fisico di Can Yaman? Usa delle bombette, fa delle siringhe, perché è ricco, intanto ha gambe allenate male, comunque è esagerato, mica si sveglia alle 6 di mattino va al cantiere a lavorare, non ha un segreto, è solo fortunato, ce ne sono di molto migliori di lui, bla bla bla. Commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi".