Rocío Muñoz Morales: "Mi sono presa una cotta"

Mamma di Luna (2015) e Alma (2018), Rocío Muñoz Morales è stata legata dal 2011 al 2025 a Raoul Bova. Ospite a Verissimo lo scorso dicembre, l'attrice aveva parlato della fine del suo matrimonio: "È stato un momento molto difficile, nel quale ho trovato una forza incredibile. Sono accadute delle cose che non nego mi abbiano ferita. Ma mi sono sentita come un'aquila che apriva le ali per curare e proteggere le sue creature. Mi sono sentita forte e anche forte del mio silenzio per le mie due figlie. Oggi mi sento di dire che ho vinto l'unica battaglia che per me andava combattuta perché guardo le mie figlie e sono serene".

Nel corso dell'intervista, Rocío Muñoz Morales aveva affermato di essere single: "Non è che chiuda le porte all'amore, ma in questo momento la mia priorità è un'altra. Dopo 14 anni sono single, è strano per me, devo fare pratica".

Nel video sotto, l'ultima intervista di Rocío Muñoz Morales a Verissimo.