Rocío Muñoz Morales, la separazione da Raoul Bova: "È stato un momento molto difficile. Oggi gli auguro il meglio"

Rocío Muñoz Morales parla a Verissimo della fine della sua storia con Raoul Bova. "Ho fatto una scelta molto ponderata dentro il mio cuore, che è stata il silenzio e continuerò così", afferma l'attrice e scrittrice, 37 anni, che però ammette: "È stato un momento molto difficile, nel quale ho trovato una forza incredibile".



Rocío Muñoz Morales è stata legata a Raoul Bova dal 2011 al 2025 e con l'attore ha avuto le figlie Luna (2015) e Alma (2018). Ricordando il periodo in cui la fine della sua relazione è diventata un argomento di dominio pubblico, Rocío Muñoz Morales dice: "Sono accadute delle cose che non nego mi abbiano ferita. Ma mi sono sentita come un'aquila che apriva le ali per curare e proteggere le sue creature. Mi sono sentita forte e anche forte del mio silenzio per le mie due figlie. Oggi mi sento di dire che ho vinto l'unica battaglia che per me andava combattuta perché guardo le mie figlie e sono serene".



Parlando del rapporto con Raoul Bova oggi, l'attrice dice: "È il papà delle mie figlie e sarà il loro papà per sempre. Io continuerò a tentare di avere un rapporto di rispetto e di correttezza. Auguro a lui il meglio perché è giusto così. Auguro che tutte le persone che gli stanno vicino adesso gli vogliano bene quanto gli ho voluto bene io e quanto gli vogliono bene Luna e Alma".