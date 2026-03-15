Francesco Renga: "La mia compagna Diana è una donna molto buona"

Francesco Renga parla a Verissimo della lunga relazione con la compagna Diana, a cui è legato da circa 10 anni.

Il cantante, 57 anni, spiega perché preferisce mantenere una grande riservatezza sulla loro relazione: "Non sento l'esigenza di renderla pubblica. Diana è una persona molto riservata". Riguardo alla compagna, Francesco Renga aggiunge: "Mi piace. È una bellissima donna, molto buona, accogliente, non si arrabbia mai".



"È dello stesso segno zodiacale di mia figlia, infatti vedo alcune somiglianze tra loro", aggiunge Francesco Renga, papà di Jolanda e Leonardo, nati dalla relazione con Ambra Angiolini: "Avrei tenuto nascosta anche la mia storia con Ambra, se non fosse stata Ambra Angiolini. Ho sofferto da subito l'esposizione mediatica della nostra relazione, forse è stata tra i motivi per cui poi è finita".