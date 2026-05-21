Elodie ha conquistato il red carpet del Festival di Cannes con la sua eleganza. La cantante e attrice, 36 anni, ha sfoggiato un look bon ton, impreziosito da un'acconciatura retrò ed è stata incoronata da molti come "la più chic della nona serata".

Ha sfilato sul red carpet della 79esima edizione del Festival anche Sarah Toscano. La cantante, vincitrice di Amici23, ha da poco esordito come attrice.

Ha incantato Cannes il fascino senza tempo di Ornella Muti. L'attrice è nel cast del film Roma Elastica insieme, tra gli altri, a Isabella Ferrari e a Franco Nero.

Nel video sopra, I Vip italiani al Festival di Cannes 2026.