Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23

Sarah Toscano ha vinto Amici 23. La cantante è arrivata in finalissima con la ballerina Marisol ed è risultata la vincitrice del programma.

La storia di Sarah Toscano

Sarah Toscano è nata a Vigevano nel 2006 da papà Marco e mamma Petra e ha un fratello maggiore di nome Lorenzo. La cantante è una ragazza poliedrica: oltre all'amore per la musica e il canto, ha una grande passione anche per il tennis, e in passato ha giocato nella serie C femminile di questa disciplina sportiva, vincendo nel 2020 il campionato provinciale di tennis con lo Sporting Club Selva Alta.

"Sarah aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte e in breve tempo è arrivata a partecipare e vincere dei concorsi internazionali. Lei è fatta così, quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tantissimo. Ed è successo con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli, ha smesso", aveva raccontato il papà della cantante a DiPiù Tv.

“Un'altra sua passione è il karaoke. Un paio di volte è stata così brava che alcuni mi hanno chiesto se fosse una cantante professionista, così l'ho fatta sentire da un professionista della musica, Andrea Dulio, un manager di caratura internazionale. L'ha ascoltata, poi l'ha portata in uno studio di registrazione dove Sarah ha inciso i suoi primi brani. Quello che è successo dopo, è sotto gli occhi tutti", aveva aggiunto papà Marco a proposito della figlia, che prima di entrare ad Amici nel 2022 ha pubblicato un EP dal titolo Riflesso.

Sarah, che prima di partecipare al talent show frequentava il liceo linguistico, nel 2022 è stata tra i venti finalisti di Area Sanremo. Pur non venendo scelta come concorrente di Sanremo Giovani, la cantante aveva vinto la targa dedicata a Vittorio De Scalzi. Sarah aveva poi partecipato ai provini di Amici, riuscendo a entrare nella scuola nel corso della prima puntata del 24 settembre 2023.

Il percorso di Sarah ad Amici

Sarah nella prima puntata di Amici aveva cantato l'inedito Touché e una cover del brano Del verde di Calcutta, conquistando l'insegnante Lorella Cuccarini, che aveva scelto di seguirla nel suo percorso all'interno della scuola.

"Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva e per lei cantare è una liberazione", con queste parole Maria De Filippi aveva presentato nel talent show la cantante, che invece, nella scuola aveva detto di sé: "Io sono stata sempre molto esigente con me stessa, in tutto quello che faccio. Fin da quando ero piccola volevo essere sempre al top, sempre perfetta in quello che facevo. Sono molto autocritica e ho poca autostima, ho paura del giudizio degli altri e di rimanere delusa".

Nel corso del programma Sarah, che ha dimostrato il suo talento superando anche alcune sfide e critiche ricevute da alcuni insegnanti della scuola, ha conquistato il pubblico con i suoi inediti Viole e Violini, Mappamondo, con cui ha vinto la gara inediti di canto con il giudizio di Ermal Meta, e Sexy Magica, scritto da Giampiero Gentile e Raffaele Esposito.

Sarah a marzo aveva avuto accesso alla fase serale del programma, entrando a far parte della squadra capitanata dalla sua insegnante Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: "Non so come andrà il serale, ma in qualunque caso voglio uscire con il sorriso, sapendo di aver partecipato a un'esperienza incredibile, che difficilmente potrà ricapitare nella vita, consapevole di aver dato tutto quello che potevo dare", aveva detto la cantautrice, che di recente ha pubblicato il suo EP omonimo.

Nella semifinale di Amici, Sarah era finita al ballottaggio con Mida, ma la produzione aveva scelto di ammettere entrambi i cantanti alla finale, con questa motivazione: "La nostra scelta è di non escludere nessuno dei semifinalisti dalla finale di Amici, perché Sarah e Mida secondo noi meritano entrambi la finale".

Sarah e il rapporto con la sua famiglia

Sarah nella scuola aveva ricevuto una telefonata da parte del padre Marco, che le aveva detto: "Sono molto contento, sei stata bravissima, hai fatto un bellissimo percorso nella scuola e te lo sei meritato".

"Devi essere molto felice e prendere i giorni che verranno con la stessa gioia con cui hai vissuto le ultime settimane ad Amici, che oltre a essere una scuola di musica è anche una scuola di vita", aveva aggiunto il papà.

"La mia paura e che quando Sarah uscirà da Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse", aveva detto a Di Più Tv il papà della cantante, che aveva aggiunto: "Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest'anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al liceo linguistico; non si sa mai nella vita. Se quest'anno poi dovesse riuscire a diplomarsi, per lei si apriranno le porte dell'Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management".

Papà Marco aveva parlato anche del rapporto speciale costruito nella scuola da Sarah con il cantante Holy Francisco: "Vederla dare un bacio al cantante Holy Francisco mi ha lasciato di sasso. Poi, però, nel vedere la mia bambina così felice e innamorata ho tirato un sospiro di sollievo".

A gennaio la cantante aveva ricevuto una dolce lettera dal fratello: "Sono molto fiero del percorso che hai intrapreso, sei veramente pazzesca. A pensare che due anni fa eri al mio fianco al pianoforte a fare duetti a casa, mentre ora riesci a raggiungere tantissime persone, sei veramente incredibile! Sono felice e orgoglioso di te. Quando ti ho visto la prima volta eri un piccolo esserino in una culla e pensare a quanto sei diventata grande ora, mi fa capire quanto il tempo passi velocemente. Ti voglio bene Sarotta!"

Alla vigilia della finale del talent show, la cantante aveva ricevuto una sorpresa da parte dei genitori, che in un videomessaggio avevano ripercorso tutti i viaggi fatti in giro per il mondo con la figlia, da Tokyo a Parigi: "Il tuo singolo si intitola Mappamondo, noi abbiamo fatto tanti viaggi insieme e questa può essere l'occasione per riviverli insieme e per riprovare le emozioni che ci hanno suscitato", aveva detto papà Marco alla cantante, che aveva poi ricevuto la visita a sorpresa dei genitori, del fratello Lorenzo e della nonna Piera. "Io ho sempre creduto in te, fin da quando eri piccola. Sei stata bravissima", aveva detto la nonna alla nipote.

I momenti di sconforto di Sarah ad Amici

Sarah Toscano nella scuola di Amici ha vissuto anche alcuni momenti di sconforto e nel corso del programma aveva manifestato le sue insicurezze.

"In questa scuola mi sento una persona inutile, non mi sento di essere speciale per qualcuno in casetta, non sento di aver costruito rapporti speciali e sto male per questo", aveva detto ai suoi compagni. A marzo, invece, la cantante aveva condiviso le sue paure con il suo vocal coach, al quale aveva detto in lacrime: "Non so se ci arrivo alla terza puntata del serale, mi fa male vedermi sempre nelle ultime posizioni".

Sarah di recente, invece, aveva ricevuto parole di stima dal cantante Holden, anche lui tra i finalisti di Amici, che le aveva detto: "Saretta ti ammiro tanto. Per la tua età, penso che tu sia maturata moltissimo. In questo programma hai fatto una grande evoluzione, sia personale che artistica".

Sarah e le critiche ricevute ad Amici

Sarah, che nella scuola si è cimentata in hit internazionali e in brani della canzone italiana, aveva ricevuto anche alcune critiche da parte dell'insegnante Anna Pettinelli, che nel corso del programma aveva assegnato alla cantante alcuni compiti e guanti di sfida.

Sarah aveva risposto alle critiche dell'insegnante: "Dire a una persona che è una 'lolita' o che canta all'antica, è come dire che per me conta solo come mi presento sul palco e che di sostanza non c'è niente. Io sono così, mi piace giocare sui pezzi e al massimo posso essere identificata nel gruppo come una cantante fresca, giovane, ma non mi sento una lolita".

Anna Pettinelli si era poi ricreduta sulla cantante, riconoscendo la crescita di Sarah nella fase serale del programma, e a ridosso della finale di Amici aveva detto: "Sarah si merita la finale perché durante il serale è esplosa, ha messo a frutto ciò che ha imparato nel pomeridiano".

Sarah a novembre aveva ricevuto alcune critiche anche dalla sua insegnante Lorella Cuccarini, che l'avevano spronata a migliorarsi: "Ti vedo trattenuta, invece tu devi mangiarti il palco", aveva detto Lorella alla sua allieva, che aveva poi mostrato con maggiore sicurezza il suo talento.