I finalisti di Amici ospiti a Verissimo

Il loro talento e la loro determinazione li hanno portati fino all’attesissima finale di Amici: Mida, Dustin, Marisol, Holden, Sarah e Petit saranno ospiti a Verissimo, sabato 18 maggio alle 16.30 su Canale5.

In attesa di esibirsi durante la finalissima del talent, in onda sabato 18 maggio in prima serata, i sei protagonisti di questa edizione si raccontano nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, tra i primi bilanci di quanto mostrato nella scuola di Maria De Filippi, sensazioni in vista della finale e progetti futuri. Di origini cubane, la ballerina diciottenne Marisol è stata la prima in ordine cronologico ad aggiudicarsi la felpa d'oro della finale. E su di lei, molti fan del programma sognano che la complicità notata tra la giovane e il cantante Petit possa continuare anche lontano dai riflettori. Quest'ultimo, all'anagrafe Salvatore Moccia, è un altro dei concorrenti che sabato 18 maggio tenterà di conquistare la vittoria finale, tentando ancora una volta di stupire con le abilità canore che lo hanno portato fino all'ultimo atto. Arrivato dall'Australia, Dustin ha saputo sorprendere i giudici e professori, in particolare Alessandra Celentano; mentre Holden ha saputo confermare le tante aspettative create già durante la fase pomeridiana del programma. Gli ultimi ad aggiudicarsi la finale di Amici sono stati Mida, nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano; e Sarah, che sta ottenendo ottimi risultati a livello di ascolti grazie al suo inedito "Sexy Magica".