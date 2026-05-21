Lorenzo Salvetti, 18 anni, originario di Verona, è il vincitore della venticinquesima edizione di Amici. Entrato nella scuola di Amici come allievo di Lorella Cuccarini, ha pubblicato gli inediti Stupida vita e Dimmelo tu, aggiudicandosi anche il Premio Spotify Singles. Nella finale del 17 maggio ha conquistato il premio da 150.000 euro, diventando il vincitore assoluto dell'edizione.

Vincitore della categoria ballo è Alessio Di Ponzio, ballerino di 19 anni originario di Taranto, nutre una passione per la danza fin da bambino, ispirandosi alle coreografie di Michael Jackson. Era già entrato nella scuola nell'edizione 24, ma un infortunio lo aveva costretto a interrompere il percorso. Il professore Emanuel Lo ha creduto in lui garantendogli una seconda possibilità.

Nicola Marchionni, 23 anni, nato ad Ancona ma con origini panamensi, si avvicina alla danza a 14 anni. Nel serale di Amici 25 è stato il primo a ottenere la maglia da finalista, con una coreografia dedicata alla madre, scomparsa durante le ultime puntate del programma.

A vincere il premio della critica e del premio "Unicità" è stato Emiliano Fiasco, classe 2008, romano, mentre il premio delle radio è andato ad Angie, nome d'arte di Angelica Paola Ibba, cantante di 24 anni originaria della Sardegna.

A raccontare la sua storia c'è anche Elena D'Elia, 20 anni, fiorentina, una delle ultime allieve ad accedere al serale di Amici 25.