È Lorenzo Salvetti il vincitore di Amici25 . Il cantante ha vinto la categoria canto ed è risultato il primo classificato della 25esima edizione del talent show. Secondo classificato Alessio , che ha vinto la categoria ballo. Angie ha vinto il premio delle radio. Emiliano è risultato il vincitore del premio della critica e del premio “Unicità”.

Chi è Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici25



Nato nel 2008 in provincia di Verona, Lorenzo Salvetti è cresciuto in una famiglia di appassionati di musica. Ha frequentato il liceo musicale e ha studiato pianoforte. Il suo nome è diventato noto al pubblico nel 2024 con la partecipazione a X Factor, dove è arrivato in finale.

Successivamente ha vissuto un periodo di confusione artistica. Con il desiderio di imparare ancora, ha deciso di rimettersi in gioco, partecipando ad Amici, dove è stato seguito da Lorella Cuccarini.