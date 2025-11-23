Elena Sofia Ricci: "Dopo la separazione sto avendo cura di me"

Elena Sofia Ricci parla a Verissimo della sua vita dopo la separazione da Stefano Mainetti, con cui è stata sposata dal 2003 al 2022. "Mi sono riappropriata di me stessa e sto avendo cura di me", afferma l'attrice, 63 anni, che con il compositore ha avuto la figlia Maria.

"Ho amato tantissimo mio marito, gli vorrò bene tutta la vita e amo le mie figlie, ma ora che anche le mie figlie sono grandi, è arrivato il mio tempo. È giusto che adesso io abbia cura di me", aggiunge Elena Sofia Ricci, mamma anche di Emma, nata dalla precedente relazione con Pino Quartullo.

Per quanto riguarda l'amore oggi, l'attrice afferma: "Sto benissimo perché sono sola da tre anni. Non sono single, sono sola perché sto bene così. Non so se sono pronta per un'altra storia".