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OSPITI21 maggio 2026

Francesca Tocca, Carlo Conti e gli altri ospiti di "Verissimo - Le Storie"

Scopriamo le interviste che andranno in onda a "Verissimo - Le Storie" domenica 24 maggio
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Da uno dei conduttori più amati della televisione italiana, Carlo Conti, al profondo racconto di Francesca Tocca: domenica 24 maggio preparatevi a rivivere le interviste più belle con Le Storie di Verissimo.

Domenica 24 maggio a Verissimo non perdete l'inedito racconto di Sarah Fahr. Tra le interviste più intense realizzate in questa edizione da Silvia Toffanin, domenica 24 maggio rivivremo l'intenso racconto dell’attore Gabriel Garko e il ritratto a tutto tondo di uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti.

Spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. E rivedremo a Verissimo l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia Benedetta Rossi, accompagnata dal marito Marco.

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