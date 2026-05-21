Da uno dei conduttori più amati della televisione italiana, Carlo Conti, al profondo racconto di Francesca Tocca: domenica 24 maggio preparatevi a rivivere le interviste più belle con Le Storie di Verissimo.
Domenica 24 maggio a Verissimo non perdete l'inedito racconto di Sarah Fahr. Tra le interviste più intense realizzate in questa edizione da Silvia Toffanin, domenica 24 maggio rivivremo l'intenso racconto dell’attore Gabriel Garko e il ritratto a tutto tondo di uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti.
Spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. E rivedremo a Verissimo l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia Benedetta Rossi, accompagnata dal marito Marco.