Damiano Carrara, la dedica alla moglie e alla figlia Dafne

Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono diventati genitori di Dafne nel 2024, due anni dopo il loro matrimonio celebrato il 9 luglio 2022. Lo scorso anno, in occasione del terzo anniversario delle nozze, Damiano Carrara ha condiviso sui social un tenero video che ripercorre due momenti significativi della loro storia d'amore: dalla romantica proposta, con Damiano ad attendere Chiara con l'anello, fino al giorno del loro sì.

Damiano Carrara, 40 anni, pubblica su Instagram alcune foto con la moglie Chiara Maggenti e la figlia Dafne a Portofino. Il carosello di scatti è accompagnato da una dedica piena d'amore per la sua famiglia: "Tra tutti i posti in cui potrei essere, il mio preferito resta accanto a voi", scrive il pastry chef insieme a un cuore.

Damiano Carrara presenta a Verissimo la moglie Chiara e la figlia Dafne

Ospite a Verissimo nel 2025, Damiano Carrara aveva presentato per la prima volta sua moglie Chiara Maggenti. Insieme alla coppia, in studio, anche la figlia Dafne. In quell'occasione, il celebre pastry chef aveva dichiarato: "La mia famiglia è la cosa più bella della mia vita".

Parlando della paternità aveva aggiunto: "Dafne è una bambina molto buona. Me la sto godendo, ogni giorno è una nuova scoperta. È veramente un angelo, è troppo bella. Siamo tutti innamorati di lei".