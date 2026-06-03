Jacqueline Luna Di Giacomo, le foto con il figlio Enea a Singapore

Tra i commenti alla pubblicazione social anche quello della nonna paterna del piccolo Enea, Anna Sanseverino, che scrive: "Amori miei". Jacqueline Luna Di Giacomo è molto legata alla madre di Ultimo , come lei stessa ha più volte raccontato. "Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio. Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu!”, era il tenero messaggio scritto da Jacqueline Luna per la suocera pochi mesi dopo il parto.

Lo scorso marzo, Jacqueline Luna Di Giacomo aveva pubblicato su Instagram alcune foto a New York insieme a Ultimo e al figlio Enea, accompagnate dalla didascalia: "Un giorno sogneremo di oggi".

A settembre 2024, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo avevano preso la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti, dove è nato il piccolo Enea. "La prima alba di questa nuova avventura", avevano scritto sui social, allegando una foto del loro appartamento newyorkese.

Il 30 novembre 2024, Ultimo e Jacqueline sono diventati genitori: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto", aveva scritto il cantante sui social, pubblicando l'impronta dei piedini del figlio Enea.