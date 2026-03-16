Ultimo e Jacqueline Luna a New York insieme al figlio Enea

Ultimo e Jacqueline Luna si abbracciano | Instagram: @givemetartare

Jacqueline Luna Di Giacomo condivide su Instagram alcune immagini a New York insieme a Ultimo e al figlio Enea: "Un giorno sogneremo di oggi", scrive.

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, che da poco ha compiuto 30 anni, è fidanzato dal 2021 con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Durante un concerto allo Stadio Olimpico lo scorso giugno, la coppia aveva annunciato l’arrivo del loro primo figlio. Prima di baciare il pancione di Jacqueline, Ultimo aveva detto: "Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, la parola famiglia".

A settembre 2024, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo avevano preso la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti, dove è nato il loro figlio. "La prima alba di questa nuova avventura", avevano scritto sui social, allegando una foto del loro appartamento newyorkese.

Il 30 novembre 2024, Ultimo e Jacqueline sono diventati genitori: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto", aveva scritto il cantante sui social, pubblicando l'impronta dei piedini del figlio Enea.