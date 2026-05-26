Diletta Leotta, le foto da neomamma: "Per sempre grata"

Diletta Leotta pubblica sui social un carosello di dolcissime foto insieme ai suoi figli Aria Rose e Leonardo e al marito Loris Karius.

"Forever grateful", scrive in inglese la neo-mamma bis a corredo del post, ovvero: "Per sempre grata".

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la seconda volta a inizio maggio, con la nascita di Leonardo. La coppia, insieme dal 2022, avevano già accolto la primogenita Aria Rose nel 2023 e si era sposata in Sicilia l'anno successivo. Lo scorso dicembre avevano annunciato di essere in attesa del secondo figlio, rivelando poi ai follower di aspettare un maschietto.

Proprio del desiderio di allargare la famiglia la conduttrice aveva parlato ospite a Verissimo: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".