La conduttrice ha sposato il calciatore in Sicilia. Tra gli invitati tantissimi Vip: da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati. La conduttrice ha detto sì al calciatore in Sicilia, la sua terra d'origine. “Tutto quello che ho sempre desiderato”, ha scritto la coppia come didascalia di alcune foto del matrimonio.

Presenti alle nozze tantissimi Vip: da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni, da Luì e Sofì dei Me contro Te a Elisabetta Canalis.

Diletta Leotta, 32 anni, e Loris Karius, 31 anni, si sono conosciuti nel 2022 a Parigi. Tra loro è scattato il colpo di fulmine. "Quando l'ho visto entrare in un ristorante, mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così", aveva raccontato la conduttrice a Verissimo.

Dopo pochi mesi, Diletta Leotta ha scoperto di aspettare una bambina: "Quando sono rimasta incinta non era preventivato. All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella".

Ad agosto 2023, Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori di Aria Rose. Tornata a Verissimo, la conduttrice aveva detto: "Loris è quello giusto. È l'amore che arriva al momento giusto e non ti dà nemmeno la possibilità di pensare troppo".

Lo scorso gennaio Diletta Leotta ha annunciato sui social che avrebbe sposato il calciatore: "Vi devo dire una cosa: ho detto sì".