Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, le dolci foto con il piccolo Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono sui social una serie di foto con il piccolo Kian, a quasi un anno dalla nascita del bambino. Gli scatti ritraggono la famiglia in un resort sul Lago di Garda: "Detox Time" scrive Pretelli. Tra gli scatti anche un dolcissimo primo piano delle mani intrecciate dei tre.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2021 all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una fase di crisi superata nel 2023, la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa a luglio 2024: Kian è nato il 10 gennaio 2025, primo figlio per Giulia e secondo per Pierpaolo, già padre di Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.