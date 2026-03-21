Dal momento delicato alla storia d'amore con Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli si è raccontato a Verissimo.

"Qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità. Tutto ovviamente infondato. Penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi. Conosco la mia vita e so qual è la verità", ha detto Pierpaolo Pretelli a proposito del momento difficile vissuto di recente.



Pierpaolo ha anche smentito le voci di crisi con Giulia Salemi, a cui è legato da cinque anni: "Ormai l'unità di misura di una coppia sono i social, quante foto si postano insieme. Non voglio essere schiavo di questo meccanismo e ho fatto un passo indietro. Ovviamente ci sono alti e bassi. Quando arriva un bambino è bellissimo, ma porta un po' di disequilibrio in una coppia. Adesso tutto è in funzione di Kian".



Pierpaolo Pretelli ha anche risposto alla domanda se ci sia desiderio di allargare la famiglia: "Manca una femminuccia? Probabilmente arriverà anche quel momento".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Pierpaolo Pretelli a Verissimo.