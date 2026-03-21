Pierpaolo Pretelli: “Qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità"

Pierpaolo Pretelli parla a Verissimo del delicato momento che ha vissuto: "Qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità. Tutto ovviamente infondato".

Nel suo momento delicato, Pierpaolo Pretelli ha scelto il silenzio: "Quando hai la verità dalla tua parte, quando ti alzi al mattino, ti guardi allo specchio e sei fiero di quello che sei e di quello che hai costruito un mattoncino dopo l'altro, non c'è da rispondere. Penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi. Conosco la mia vita e so qual è la verità".



Pierpaolo Pretelli spiega anche dove abbia trovato la forza di reagire: "La famiglia mi è stata molto vicina, perché sanno chi sono e da dove vengo. Quindi è stato anche facile affrontare un momento così delicato. Sono grato alla vita per avere una solidità familiare che ti aiuta ad affrontare anche i momenti un po' più difficili".