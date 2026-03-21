Pierpaolo Pretelli smentisce a Verissimo le voci di crisi con Giulia Salemi, a cui è legato da cinque anni. "Ormai l'unità di misura di una coppia sono i social, quante foto si postano insieme. Non voglio essere schiavo di questo meccanismo e ho fatto un passo indietro. Quello che siamo noi dentro casa lo sappiamo noi", spiega.

Pierpaolo Pretelli, 35 anni, non nega che, come in ogni storia, ci siano alti e bassi: "È una montagna russa. Siamo fedeli ai nostri alti e bassi. Si discute e ogni tanto c'è qualche silenzio in più che andrebbe riempito. Più da parte mia che da parte di Giulia, perché sono più introverso".



Per quanto riguarda la vita di coppia dopo l'arrivo del figlio Kian, Pierpaolo Pretelli dice: "Quando arriva un bambino è bellissimo, ma porta un po' di disequilibrio in una coppia. Adesso tutto è in funzione di Kian". Alla domanda se in futuro vorrebbero allargare la famiglia, Pierpaolo Pretelli risponde: "Manca una femminuccia? Probabilmente arriverà anche quel momento".