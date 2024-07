Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli diventeranno genitori

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita", ha scritto Giulia Salemi sui social per annunciare la gravidanza

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita". Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli annunciano che diventeranno presto genitori. Lo scrivono su Instagram a corredo di una foto che li ritrae insieme: "Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile".

L'influencer racconta l'emozione di diventare presto mamma:" Sono impaurita? Si, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te. Mamma e Papà"

I Prelemi, ospiti a Verissimo, avevano già manifestato il desiderio di diventare genitori: "Lei vuole una Prelemina", aveva detto Pierpaolo. "Mi piacerebbe molto avere una femminuccia, vorrei crescere insieme a mia figlia ed essere per lei una mamma-amica", aveva aggiunto Giulia.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono legati da oltre tre anni. La loro storia d'amore è iniziata nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip. I Prelemi hanno anche attraversato una crisi di coppia, ma, a Verissimo, Pierpaolo Petrelli aveva assicurato che la crisi era stata superata: "La crisi è rientrata. Sono cose che succedono. Nella nostra storia c'erano delle cose da sistemare. A un certo punto dovevamo dare una raddrizzata al rapporto".

Tra i progetti della coppia ci sarebbe anche il matrimonio: "Giulia per me è 'casa', lei è il mio rifugio, il mio tutto, vorrei spsarla", aveva detto Pretelli a Verissimo. "Pierpaolo è il mio porto sicuro. Avere una persona che ti vuole bene, a prescindere da tutto, è molto raro", gli aveva fatto eco Salemi.