Ernia e Valentina Cabassi si sposano

Ernia - nome d'arte di Matteo Professione - e Valentina Cabassi sono legati dal 2019. A luglio del 2025, sono diventati genitori di Sveva. Il nome scelto per la bambina non è casuale. "Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina. Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo", canta Ernia nel suo brano Buonanotte.