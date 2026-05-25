Ernia e Valentina Cabassi si sposano. La modella, 30 anni, parla per la prima volta, in un video sui social, del matrimonio con il rapper, 32 anni, e mostra l'anello di fidanzamento: "Lo indosso da marzo, quindi mi sono un po' abituata all'idea".
La modella rivela di aver scelto già l'abito, anzi gli abiti, da sposa: "L'anello mi piace moltissimo e gli abiti che ho scelto mi piacciono moltissimo, non vedo l'ora di farveli vedere". Per quanto riguarda il matrimonio: "Sarà una cerimonia molto molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi, nei prossimi mesi".
Ernia - nome d'arte di Matteo Professione - e Valentina Cabassi sono legati dal 2019. A luglio del 2025, sono diventati genitori di Sveva. Il nome scelto per la bambina non è casuale. "Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina. Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo", canta Ernia nel suo brano Buonanotte.