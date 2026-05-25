Gli highlights di Verissimo Speciale Amici25

Sabato 23 maggio a Verissimo tutte le emozioni dei finalisti e del vincitore di Amici25, accompagnati dai loro professori.
Alessio Di Ponzio ha riabbracciato la sorella dopo il talent show. Il vincitore di Amici Lorenzo ha parlato del profondo amore per i suoi genitori.
Rudy Zerbi ha parlato del matrimonio con Grace Raccah: "È la persona giusta per me". Nicola Marchionni ha rivisto nello studio di Verissimo Valentina Pesaresi. Lorella Cuccarini ha condiviso le emozioni dopo il matrimonio del figlio Giorgio: "Ora mi auguro di diventare nonna".
Emiliano Fiasco ha riguardato la sua esibizione, poco più che bambino, a Tú sí que vales nel 2021. "Era un sogno talmente grande che mi chiedo com'è possibile che ce l'abbia fatta e sia arrivato così in fondo", ha detto a Verissimo dopo Amici.
Nel video sopra, i momenti salienti di Verissimo Speciale Amici di sabato 23 maggio.