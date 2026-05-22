Nicola Marchionni racconta a Verissimo del suo legame con Valentina Pesaresi, la ballerina con cui ha condiviso un'amicizia speciale durante l'esperienza ad Amici25, e la rivede in studio nel corso della puntata.

Il ballerino ripercorre i momenti successivi alla sua uscita dal programma e spiega di aver pensato subito a lei: "L'ho chiamata subito appena sono uscito. Volevo sapere anche come stesse lei. Non ci siamo visti. Le ho chiesto se possiamo organizzare un'uscita insieme". Valentina Pesaresi entra poi in studio per fargli una sorpresa e si riabbracciano.

La ballerina aveva già descritto il loro rapporto sempre a Verissimo: "In casetta tra di noi stava andando molto bene. Siamo abbastanza simili, ci divertiamo tanto insieme, mi piace molto come persona. Io vorrei continuare a vederlo anche fuori, vedremo".