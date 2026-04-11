Valentina: "Vorrei continuare a vedere Nicola anche fuori"

Valentina parla a Verissimo del rapporto con Nicola, conosciuto nella scuola di Amici. "In casetta tra di noi stava andando molto bene. Siamo abbastanza simili, ci divertiamo tanto insieme, mi piace molto come persona", dice la cantante, 21 anni. Per quanto riguarda il futuro insieme: "Io vorrei continuare a vederlo anche fuori, vedremo".



Valentina ha parlato anche del momento difficile vissuto ad Amici in cui aveva pensato di abbandonare la scuola. "Rivedendo la mia famiglia e i miei amici, ho capito che la musica è sempre stata il mio sogno. Prima per me era un sogno quasi irraggiungibile, adesso ho capito che è quello che voglio fare e forse non è così impossibile come pensavo", ha spiegato la cantante.