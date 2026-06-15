René De Silvestro, l'intervista in 100 secondi

Dall'infortunio che ha cambiato la sua vita all'amore per la moglie Lucrezia e la loro bambina Nina: René De Silvestro, 29 anni, si è raccontato a Verissimo.



"Era il 22 dicembre del 2013, era il giorno di una gara, avevo appena messo gli sci per scaldarmi, sono scivolato andando contro un albero. Non ho perso i sensi. Sono stato trasportato in ospedale d'urgenza dove sono stato operato. Sono stato sette mesi in ospedale. Ho capito subito la gravità della mia situazione. Poi in ospedale ho visto la sofferenza dei miei genitori, dei miei amici e ho cercato subito di rimettermi in sesto", ha raccontato lo sciatore a proposito dell'incidente, all'età di 17 anni, in seguito al quale ha perso l'uso delle gambe.



Dal 2015, René De Silvestro è legato a Lucrezia, sua moglie dal 2019. Nel 2023 sono diventati genitori di Nina, dopo un percorso difficile. "È arrivata con fatica, facendo un percorso diverso dalla norma. Non poteva che essere una leonessa", ha detto Lucrezia a Verissimo. Parlando dell'amore per la moglie, a cui ha dedicato la sua medaglia d'oro paralimpica, il campione ha detto: "È la persona che più mi ha sostenuto in tutti questi anni. È stato un percorso di alti e bassi, ma lei c'è sempre stata".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di René De Silvestro a Verissimo.