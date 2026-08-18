Andrea Damante ed Elisa Visari, il figlio Liam muove i primi passi

Il piccolo Liam , figlio di Andrea Damante ed Elisa Visari , muove i suoi primi passi . Il dj, 36 anni, e l'attrice, 24 anni, condividono nelle storie Instagram l'istante in cui il loro bambino si mette in piedi e comincia a camminare.

Liam è nato il 12 settembre 2025, primo figlio della coppia. Andrea Damante ed Elisa Visari avevano ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, dopo essersi conosciuti sul set della serie Luce dei tuoi occhi. Nel corso del 2025 i due avevano condiviso con i fan anche l'attesa del bambino, annunciata sui social con un video: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo".

Il giorno della nascita, avevano annunciato: "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia". Lo scorso aprile, la coppia ha celebrato il battesimo di Liam.