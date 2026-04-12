Andrea Damante ed Elisa Visari, il battesimo del figlio Liam

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno celebrato il battesimo del figlio Liam, nato a settembre del 2025 . Il dj, 36 anni, e l'attrice, 24 anni, hanno condiviso sui social alcuni momenti dei festeggiamenti.

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021. Nel 2025, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo". Liam è nato il 12 settembre 2025. "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia", hanno scritto annunciando la nascita del primo figlio.