Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la figlia Clara ha imparato a gattonare

"Nelle piccole cose, nei sorrisi di Clarita, negli abbracci con mio marito e nelle giornate instancabili con il nostro amato Ercole, trovo ogni giorno il senso più vero di 'lavorare' per amore - aveva aggiunto l'influencer parlando del marito Ignazio Moser e al loro cagnolino Ercole -. La mia famiglia è il mio posto felice, il mio impegno più grande che la vita poteva donarmi".

Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel a ottobre del 2025. L'influencer non ha mai nascosto di aver avuto delle difficoltà per diventare mamma. A Verissimo aveva raccontato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".