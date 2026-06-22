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Famiglia22 giugno 2026

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la figlia Clara ha imparato a gattonare

Ignazio Moser condivide un tenero video su Instagram dove vediamo la figlia Clara mentre impara a gattonare
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"Le prime gattonate di Clara con un piccolo incidente finale". Ignazio Moser condivide con tutti i suoi follower un momento molto emozionante: la figlia Clara ha imparato a gattonare.

Nel video pubblicato su Instagram, vediamo la prima figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, un anno il prossimo ottobre, mentre gattona in cucina.

Cecilia Rodriguez, la riflessione sull'essere mamma

Nel maggio 2026, Cecilia Rodriguez aveva condiviso sui social una riflessione sul lavoro di mamma: "Devo dire che tra tutti i lavori che la vita mi ha fatto incontrare, quello più bello è senza dubbio essere mamma".

"Nelle piccole cose, nei sorrisi di Clarita, negli abbracci con mio marito e nelle giornate instancabili con il nostro amato Ercole, trovo ogni giorno il senso più vero di 'lavorare' per amore - aveva aggiunto l'influencer parlando del marito Ignazio Moser e al loro cagnolino Ercole -. La mia famiglia è il mio posto felice, il mio impegno più grande che la vita poteva donarmi".

Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel a ottobre del 2025. L'influencer non ha mai nascosto di aver avuto delle difficoltà per diventare mamma. A Verissimo aveva raccontato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".

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