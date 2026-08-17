Chiara Bontempi celebra l'oro di Tamberi agli Europei: "Un enorme privilegio vivere al tuo fianco"

Dopo la vittoria, ha scritto sui social: "Ci sono giornate che sono destinate a rimanere indelebili nei calendari delle nostre vite... Che serata pazzesca . Che emozione immensa. Ero adrenalina pura", scrive Tamberi, che ripercorre le difficoltà superate per arrivare a quel momento. "Tutto il sudore versato, tutte le lacrime, tutte quelle notti insonni passate ad aspettare questo giorno. Alla fine tutto aveva un senso". Il saltatore ringrazia i tifosi per il sostegno e conclude citando Jovanotti: "Come diceva Jova... Sono un ragazzo fortunato! . E finalmente possiamo dirlo: we are f*cking back! ".

Tamberi ha infatti conquistato il quarto titolo europeo in carriera con la misura di 2,32 metri, la sua miglior prestazione stagionale, superando l'ucraino Oleh Doroshchuk e l'altro azzurro Matteo Sioli.

Chiara Bontempi celebra sui social la medaglia d'oro che Gianmarco Tamberi ha conquistato nel salto in alto agli Europei di atletica di Birmingham 2026. La moglie del campione olimpico condivide un messaggio dedicato al marito dopo il trionfo nella finale del 14 agosto , nella serata che ha coinciso con il primo compleanno della figlia Camilla . "È un enorme privilegio vivere al tuo fianco", scrive Bontempi. "In molti hanno parlato ma in pochi sanno realmente… ti meriti tutto! Vola campione, niente può fermarti!". Tamberi risponde in un commento: "CI meritiamo".

Insieme da oltre 15 anni e sposati dall'ottobre del 2022, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori nell'agosto del 2025 con la nascita della piccola Camilla, che ha compiuto il suo primo anno di vita proprio la sera dell'oro europeo del papà.

A Verissimo, il campione aveva raccontato le emozioni della paternità: "Sognavo una bimba. Ogni giorno sono sempre più innamorato di quel piccolo angioletto". Tamberi aveva ammesso di aver vissuto momenti complicati: "Nei primi mesi è stato un po' difficile capire cosa stesse succedendo. Poi c'è stato come un click e da quel momento ogni cosa che sembrava un peso, cambiarla, cullarla per farla dormire, farla smettere di piangere, è diventata qualcosa che non vedo l'ora di fare. Quando non sono con lei mi manca da morire".

Anche Bontempi aveva parlato del nuovo percorso da neo-genitori: "Ci stiamo lavorando. È stato uno stravolgimento importante". Alla domanda su un eventuale fratellino o sorellina per Camilla, aveva risposto: "Fino a due mesi fa avrei detto un no categorico, adesso dico sì, ma dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028".