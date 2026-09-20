Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati. La modella, 30 anni, e il rapper, 32 anni, sono diventati moglie e marito. La coppia ha condiviso sui social alcune immagini del matrimonio.



Ernia - nome d'arte di Matteo Professione - e Valentina Cabassi sono legati dal 2019. A luglio del 2025, sono diventati genitori di Sveva. Il nome scelto per la bambina non è casuale. "Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina. Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo", canta Ernia nel suo brano Buonanotte.



Lo scorso maggio, la modella ha confermato sui social le voci del matrimonio con il rapper, mostrando l'anello di fidanzamento: "Mi piace moltissimo. Lo indosso da marzo, quindi mi sono un po' abituata all'idea". Parlando del matrimonio aveva aggiunto: "Sarà una cerimonia molto molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi".