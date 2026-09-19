Fabio Maria Damato: "Dopo il Pandoro gate ho sofferto di depressione"

"Fino ad ora ho scelto di essere fedele alla mia discrezione, ma questa è anche la mia storia ed è giusto che anch’io mi difenda e che racconti la mia versione": Fabio Maria Damato racconta a Verissimo la sua verità sul "Pandoro gate". Riguardo alla comunicazione ritenuta poi dall'Autorità "pratica commerciale scorretta", l'ex braccio destro di Chiara Ferragni dice: "Per noi era un'operazione come molte altre nel settore. Nessuno ha mai creduto che ci potessero essere dei fraintendimenti o delle problematiche legate a questo".





Parlando della sua vita dopo lo scandalo noto come "Pandoro gate", Fabio Maria Damato dice: "Ho sofferto di depressione per diversi mesi. Mi sentivo braccato, vedevo le mie immagini passare in televisione, avevo le telecamere sotto casa, a un certo punto non ho avuto più forza, non volevo alzarmi dal letto. È stato un momento tanto buio". Guardandosi indietro, l'ex manager delle aziende legate a Chiara Ferragni ammette: "Un errore che ho commesso è pensare che dei rapporti professionali potessero anche essere dei rapporti d’amicizia". Per quanto riguarda i rapporti con Chiara Ferragni oggi, l'ex braccio destro dell'imprenditrice digitale dice: “No, non c’è più un rapporto. Penso che quando si rompe un legame con qualcuno con il quale hai condiviso così tanto, poi è difficile recuperarlo, serve tempo”.



Alla domanda su cosa direbbe oggi a Chiara Ferragni, risponde: “Nessuno è pronto per una tempesta del genere e ognuno reagisce a suo modo. Però è fondamentale guardarsi intorno e capire veramente chi sono le persone che sono state corrette e chi non è mai stato d’aiuto”. Fabio Maria Damato commenta anche l'ormai famoso video con la tuta grigia: “Io avrei fatto qualcosa di molto diverso, avrei spiegato meglio le dinamiche dell’iniziativa. Visto che è stato l’aspetto più criticato, probabilmente il pubblico avrebbe gradito sentire delle scuse”.

L'ex manager di Chiara Ferragni rivela di non essere stato sempre d'accordo, durante la loro collaborazione, con le decisioni dell'imprenditrice: "Sono stato completamente fuori dall’operazione del reality The Ferragnez perché non riuscivo a capirne i confini, oltre al fatto che credevo non fosse corretta per Chiara”. Così come è stato in disaccordo sulla festa organizzata al supermercato: “È stata un'iniziativa alla quale non avevo voluto partecipare. Ero venuto a sapere di questa festa e avevo consigliato di non farla". Alla domanda su come siano stati i suoi rapporti con Fedez, che in passato è stato duro con lui, Fabio Maria Damato risponde: “Totalmente di circostanza. L'ho rispettato come marito del mio capo e ho sempre tenuto molto a mente quali fossero i limiti da non valicare”.







