"La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male": Chanel Totti, 19 anni, parla a Verissimo della fine del matrimonio dei suoi genitori Francesco Totti e Ilary Blasi. "Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere. Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi", aggiunge la secondogenita della conduttrice e dell'ex calciatore.

Nell'intervista, Chanel Totti racconta anche come sia stato per lei crescere come "figlia di" due personaggi noti come Francesco Totti e Ilary Blasi: "Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’. Molte volte mi sentivo a disagio". E confessa: "Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta".