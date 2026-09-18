Sabato 19 e domenica 20 settembre torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Al centro della nuova stagione le storie e i racconti inediti dei protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell'attualità.





Sabato alle ore 16.30:

Silvia Toffanin accoglie Riccardo Scamarcio, premiato come migliore attore all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione "Orizzonti", per il film I figli della scimmia.



Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, parlerà per la prima volta in televisione della sua storia e racconterà la sua verità sul cosiddetto "Pandoro gate".



Prima intervista televisiva anche per Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti.



Inoltre, in studio lo scrittore Mauro Corona, fresco di pubblicazione di un libro molto intenso, dal titolo Felice e Sabrina Soussi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.