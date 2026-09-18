Sabato 19 e domenica 20 settembre torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
Al centro della nuova stagione le storie e i racconti inediti dei protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell'attualità.
Silvia Toffanin accoglie Riccardo Scamarcio, premiato come migliore attore all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione "Orizzonti", per il film I figli della scimmia.
Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, parlerà per la prima volta in televisione della sua storia e racconterà la sua verità sul cosiddetto "Pandoro gate".
Prima intervista televisiva anche per Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti.
Inoltre, in studio lo scrittore Mauro Corona, fresco di pubblicazione di un libro molto intenso, dal titolo Felice e Sabrina Soussi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.
Nell'appuntamento domenicale, tutte le emozioni di Ilary Blasi, che lo scorso 13 settembre ha sposato l’imprenditore Bastian Müller ed è in onda su Canale 5 con la nuova stagione di Grande Fratello Vip. Con lei le opinioniste del reality: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
A Verissimo aprirà il suo cuore, in un'intervista senza filtri, Emanuele Filiberto.
In studio anche Alessandra Mussolini, pronta al debutto, come opinionista, nella nuova edizione del dating show Uomini e Donne.
Spazio poi a una grande campionessa, Chiara Pellacani, entrata nella storia dei tuffi, con i suoi 5 ori vinti agli ultimi campionati europei di Parigi 2026.
Infine, la dolorosa testimonianza di Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la tredicenne uccisa dall’ex fidanzato nel 2024, a cui dopo la recente sentenza d'appello è stata ridotta la pena da 17 a 15 anni.