Nata a Roma nel 2007, Chanel è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, genitori anche di Cristian (2005) e Isabel (2016). Dopo aver frequentato la St. Stephen’s School di Roma, si è diplomata nel 2025 e si è iscritta all'Università. È molto seguita sui social: conta quasi 900mila follower su Instagram. Nel 2026 ha preso parte al programma Pechino Express , formando, con Filippo Laurino, la coppia dei Raccomandati, risultata vincitrice della scorsa edizione del programma.

Negli anni scorsi Chanel ha attraversato un momento complesso, segnato nel 2022 dalla separazione dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. A questo proposito in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato: "Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre. Però è ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola. Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori".



Di recente l'abbiamo vista accanto alla mamma nel giorno del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. Madre e figlia sono state immortalate l'una accanto all'altra, entrambe vestite di bianco come richiesto dal dress code voluto dagli sposi.