Michelle Hunziker: "Nel 1999 sono partita con le prime puntate di Zelig nel locale, si creava magia pura tra noi"

Michelle Hunziker, 49 anni, pubblica tra le sue storie Instagram un video dai camerini dello storico locale che ha ospitato Zelig, ricordando i suoi esordi nella celebre e amata trasmissione. "Qui nel 1999 sono partita con le prime puntate dello Zelig nel locale - scrive la conduttrice a corredo della clip condivisa sui social - Si creava magia pura tra noi. Qui un vero laboratorio della comicità. Ieri sera abbiamo provato con il pubblico. Riparte una nuova avventura".

Michelle Hunziker - che per anni ha co-condotto Zelig insieme a Claudio Bisio - condivide con i fan tutta l'emozione di essere tornata nei camerini dello storico locale: "Ho questo camerino da una vita. Stupendo!". "Che emozione Michi - aggiunge la conduttrice nell'inquadrare nel video Michele Mozzati, ideatore e autore di Zelig insieme a Luigi Vignali e a Giancarlo Bozzo - Qui dietro succedeva di tutto e di più. Che ricordi ragazzi, che ricordi".

Prima di tornare ai suoi impegni televisivi, Michelle Hunziker ha trascorso un'estate piena d'amore insieme alla sua famiglia e al compagno Giulio Berruti, 41 anni. Tra i ricordi più dolci, il matrimonio della sua prima figlia, Aurora Ramazzotti, nata nel 1996 dall'amore con l'ex marito Eros Ramazzotti. Durante la cerimonia di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la conduttrice aveva anche tenuto un toccante discorso. "Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita - aveva detto emozionata Michelle - Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi".