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Lo scatto16 giugno 2026

Michelle Hunziker, lo scatto social con Giulio Berruti

La conduttrice condivide tra le sue storie Instagram uno scatto con Giulio Berruti. Ad accompagnare la foto un brano di Bruce Springsteen
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Michelle Hunziker e Giulio Berruti
Michelle Hunziker e Giulio Berruti

Michelle Hunziker, 49 anni, pubblica tra le sue storie Instagram la prima foto social insieme a Giulio Berruti, 41 anni. A fare da sfondo allo scatto un romantico tramonto. Secret Garden di Bruce Springsteen è la canzone scelta dalla conduttrice per accompagnare la pubblicazione.

Michelle Hunziker parla dell'amore a Verissimo

Ospite a Verissimo ad aprile, Michelle Hunziker ha parlato anche dell'amore che sta vivendo in questo periodo della sua vita.

"Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco", aveva detto Michelle Hunziker a Silvia Toffanin.

La conduttrice aveva concluso l'argomento con la sua solita ironia: "Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera".

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