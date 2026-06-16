Michelle Hunziker parla dell'amore a Verissimo

Ospite a Verissimo ad aprile, Michelle Hunziker ha parlato anche dell'amore che sta vivendo in questo periodo della sua vita.

"Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco", aveva detto Michelle Hunziker a Silvia Toffanin.

La conduttrice aveva concluso l'argomento con la sua solita ironia: "Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera".