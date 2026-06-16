Michelle Hunziker, 49 anni, pubblica tra le sue storie Instagram la prima foto social insieme a Giulio Berruti, 41 anni. A fare da sfondo allo scatto un romantico tramonto. Secret Garden di Bruce Springsteen è la canzone scelta dalla conduttrice per accompagnare la pubblicazione.
Ospite a Verissimo ad aprile, Michelle Hunziker ha parlato anche dell'amore che sta vivendo in questo periodo della sua vita.
"Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco", aveva detto Michelle Hunziker a Silvia Toffanin.
La conduttrice aveva concluso l'argomento con la sua solita ironia: "Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera".