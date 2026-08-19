Tra le coppie dell'estate 2026 c'è senza dubbio quella formata da Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Della relazione tra la conduttrice, 49 anni, e l'attore, 41 anni, si parla da alcuni mesi, ma la prima foto social della coppia è arrivata a giugno del 2026.
Elodie e Franceska Nuredini si confermano tra le coppie simbolo dell'estate 2026. Galeotta fu la musica: Franceska è una ballerina del corpo di ballo di Elodie. Dopo mesi di rumor, la conferma ufficiale della relazione è arrivata con un bacio scambiato al Pride di Milano.
Dopo la fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino, Alessandra Mastronardi sembra aver ritrovato l'amore. L'attrice è stata premiata al Nations Award di Taormina. Ad accompagnarla l’imprenditore italo-greco Alessandro Pirounis. Anche Giulia Pauselli sembra avere un nuovo amore, dopo la fine della relazione con Marcello Sacchetta. La ballerina e dj ha pubblicato il primo scatto social con il dj e producer Osvaldo De Grazia.
Sembra procedere a gonfie vele la storia d'amore di Aka7even e Cristina Ferrara. La conferma della relazione tra il cantante e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata a febbraio 2026 sui social. Sembrano sempre più affiatati anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Martina non aveva scelto Gianmarco a Uomini e Donne, ma si sono ritrovati fuori dal programma, come hanno raccontato a Verissimo. Ciro Solimeno ha ritrovato l'amore accanto a Elisa Leonardi. L'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno trascorrendo la loro prima estate da coppia.
Paola Caruso ha ritrovato il sorriso accanto a Fabio Talin. "Nella mia vita è entrata una nuova persona che non ha paura di amarmi. È una persona affidabile, solida. Una persona intelligente che mi ha fatto superare tutte le mie paure", aveva detto la showgirl a Verissimo lo scorso marzo.