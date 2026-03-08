Paola Caruso ha ritrovato l'amore: "Fabio mi ha fatto superare tutte le mie paure"

Paola Caruso ha ritrovato l'amore. La showgirl e prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip parla del suo nuovo compagno Fabio, a cui è legata da circa quattro mesi.



"Nella mia vita è entrata una nuova persona che non ha paura di amarmi. È una persona affidabile, solida. Una persona intelligente che mi ha fatto superare tutte le mie paure. Ho visto in lui un animo buono, non voglio illudermi, ma spero di aver trovato una persona per bene", racconta la showgirl, 41 anni.



Paola Caruso racconta anche il suo primo incontro con Fabio in un luogo insolito per un primo appuntamento: "Sono stata io a scrivergli su Instagram, su suggerimento di una mia amica. Dopo un po' che ci sentivamo, abbiamo deciso di passare un weekend insieme, ma io mi sono fatta male. Mi ero lesionata i legamenti della caviglia. Lui però è voluto venire in ospedale. Quindi il nostro primo incontro è stato in ospedale, io ero zoppa e dolorante".

Fabio ha dedicato dolci parole alla compagna in un videomessaggio: "La prima cosa che ti colpisce di Paola è la sua bellezza, ma poi prevale la sua bellezza interiore. È estremamente resiliente e cerca sempre di vedere il positivo nella vita. Ci frequentiamo da poco, però è una storia che sta crescendo".