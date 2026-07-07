Elodie, la dedica di Franceska Nuredini: “La mia fidanzata stupenda”

"La mia fidanzata stupenda": è il commento che Franceska Nuredini ha lasciato sotto a un post di Elodie, in cui la cantante ha mostrato momenti della sua estate, alcuni dei quali trascorsi insieme alla compagna.

Galeotta fu la musica. Ballerina italo-albanese, Franceska Nuredini fa parte del corpo di ballo di Elodie. Dopo la fine della relazione nel 2025 con Andrea Iannone, hanno iniziato a circolare voci di una storia tra Elodie e Franceska, che sui social si sono mostrate in diversi scatti insieme. La conferma ufficiale della loro relazione è arrivata poche settimane fa con un bacio pubblico scambiato al Pride di Milano.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Elodie a Verissimo.